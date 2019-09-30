Россети подготовят электронный паспорт сетей Дагестана до конца 2019 года

МАХАЧКАЛА, 30 сентября. /ТАСС/. ПАО "Россети" до конца 2019 года подготовит электронный паспорт электросетей Дагестана, который станет первым подобным начинанием на Северном Кавказе. Об этом сообщил ТАСС в понедельник заместитель гендиректора ПАО "Россети", генеральный директор "Россети Северный Кавказ" Виталий Иванов.

"По инвентаризации - мы каждую опору наносим на геоинформационную систему. Это сотни и сотни тысяч электроустановок. Мы наконец-то впервые на Северном Кавказе сделаем, по сути, электронный паспорт нашей всей сети [в Дагестане], где будет нанесена каждая опора, каждая подстанция, каждое наше сооружение", - сказал Иванов.

По его словам, это позволит компании "сделать некий цифровой портрет сетей региона".

"Мы инвентаризировали свою сеть на 100%. Немножко опаздываем по частным сетям, которые находятся у нас в аренде. К 1 ноября 2019 года будет полная инвентаризация всего электросетевого хозяйства Дагестана, включая частную сеть", - добавил собеседник агентства.

Он отметил, что "самая тяжелая ситуация в Дагестане, где в удельном весе находится более 80% всего бесхозяйного комплекса всего СКФО". "В Дагестане, по сути, самая провальная ситуация в части бесхозяйного комплекса, в части потерь электрической энергии, в части неоплаты, в части низких сборов. Получился некий сгусток проблем, который сейчас придется комплексно решать", - заключил руководитель компании.

В июле Иванов сообщал, что Россети направят порядка 18 млрд руб. на разработку и установку автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) в Дагестане и Чечне.