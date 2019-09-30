Все МФО смогут делегировать право на идентификацию клиентов кредитным организациям

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Все виды микрофинансовых организаций (микрокредитные компании, МКК) и микрофинансовых компаний (МФК) с 1 октября 2019 года смогут поручать кредитной организации проводить идентификацию физических лиц, которые обращаются в МКК для получения потребительского займа. Сейчас такое право есть только у микрофинансовых компаний (МФК).

Мера вводится федеральным законом N271-ФЗ для того, чтобы исключить случаи, когда неизвестное лицо получает заем, используя чужие паспортные данные.

Также все микрофинансовые организации смогут сами идентифицировать клиента с помощью государственных информационных систем (с определенными ограничениями).

Федеральный закон N271 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", вносящий, в частности, изменения в закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", был разработан по поручению президента РФ Владимира Путина по итогам послания Федеральному собранию.