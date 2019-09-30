Ряд банковских операций освобожден от НДС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. В России расширен перечень банковских операций, которые освобождены от налога на добавленную стоимость (НДС). Соответствующие изменения были ранее внесены в Налоговый кодекс РФ.

Так, не будут облагаться НДС операции, связанные с привлечением драгоценных металлов во вклады (за исключением монет из драгоценных металлов), открытие и ведение банковских счетов в драгоценных металлах, а также осуществление переводов по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам в драгоценных металлах.

Кроме того, от НДС освобождаются такие операции, как исполнение банковских гарантий, выдача поручительств за третьих лиц, а также оказание услуг, связанных с установкой и эксплуатацией системы "клиент-банк".

Соответствующий закон был подписан президентом России Владимиром Путиным 26 июля этого года.