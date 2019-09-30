Банки начнут рассчитывать показатель долговой нагрузки граждан

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Российские банки с сегодняшнего дня обязаны рассчитывать для заемщиков показатель долговой нагрузки (ПДН) при принятии решения о кредите на сумму от 10 тыс. руб. Такие меры приняты Банком России для того, чтобы не допустить "разрастания пузыря" на рынке необеспеченного потребительского кредитования.

"Чтобы увидеть результат [от введения ПДН] должно пройти хотя бы три месяца. Поэтому с высокой вероятностью Банк России будет делать выводы об эффективности данного инструмента и его влиянии на динамику потребкредитования не ранее начала следующего года. Приемлемым для регулятора будет устойчивое снижение темпов роста ниже 20%", - сказал ТАСС руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин.

По мнению эксперта, если рынок продолжит расти темпами выше 20%, то вполне вероятно введение дополнительных ограничений, которые сегодня обсуждаются с банковским и экспертным сообществом, но такие меры вряд ли будут введены ранее середины следующего года.

Что изменится для рынка

С 1 октября самую большую надбавку - 220% - планируется установить к кредитам с полной стоимостью кредита (ПСК) 25-30%, выдаваемых заемщикам с показателем долговой нагрузкой более 80% (отношение платежей по кредиту к доходам). Коэффициент 200% устанавливается для кредитов с ПСК 25-30% и ПДН 70-80%, а также с ПСК 20-25% и ПДН более 80%. Минимальный коэффициент риска - 30% - будет установлен для кредитов с ПСК до 10% и показателем долговой нагрузки до 50%.

Согласно прогнозам ЦБ РФ, повышение надбавок будет способствовать снижению стимулов банков к расширению необеспеченного потребительского кредитования за счет предоставления кредитов заемщикам с уже высоким ПДН, а также увеличению запаса капитала банков на покрытие убытков в случае, если реализация внешних или внутренних рисков приведет к снижению доходов населения и ухудшению качества потребительских кредитов.

Для чего вводится показатель

Банк России неоднократно выражал обеспокоенность темпами роста потребительского кредитования и долговой нагрузки россиян, которые заметно опережают рост как номинальных доходов, так и заработных плат.

По данным регулятора, коэффициент обслуживания долга (отношение платежей по кредитам к совокупной величине располагаемых доходов домохозяйств) по потребительским кредитам увеличился за первую половину 2019 г. до 8,8% с 8,3%, приблизившись к пиковым значениям 2014 г. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), более 11% российских заемщиков имеют текущую долговую нагрузку более 50%.

При этом глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина отмечала, что текущие темпы роста потребкредитования и долговая нагрузка россиян пока не несут рисков для финансовой стабильности.

ЦБ ожидает, что принятые меры в будущем приведут к снижению темпов роста потребительского кредитования в РФ до 10% в год.

По данным регулятора на 1 сентября, темпы роста необеспеченного потребительского кредитования снизились до 23,8%. Общий объем розничных кредитов за январь - август 2019 г. увеличился на 13%, или на 1,9 трлн руб. (годом ранее рост составил 14,3%).