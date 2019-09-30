В России до 20% повышается НДС на пальмовое масло

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Ставка налога на добавленную стоимость (НДС) для плодово-ягодной продукции в РФ с 1 октября 2019 г. снижается до 10%, а ставка на пальмовое масло повышается до стандартных 20%. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс (НК) РФ в августе 2019 г. утвердил президент России Владимир Путин.

Ожидается, что благодаря установлению пониженной ставки НДС на фрукты и ягоды, в том числе виноград, отечественные производители смогут увеличить объемы оборотных средств и направить их на закладку новых садов и на обеспечение технологий для наращивания объемов производства продукции садоводства и виноградарства.

Кроме того, установленная норма призвана снизить зависимость российского рынка плодово-ягодной продукции от импорта. По данным Росстата, валовой сбор плодов, ягод, винограда на территории РФ в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, в том числе индивидуальными предпринимателями, в 2018 г. составил 1 млн 77,5 тыс. т. При этом, по данным ФТС России, импорт яблок, груш, айвы и слив в 2018 г. составил 1 млн 721,1 тыс. т, из них яблок - 1 млн 121,7 тыс. т.

Пониженная ставка НДС также выравнивает условия налогообложения для организаций, осуществляющих производство и реализацию плодово-ягодной продукции, и для товаропроизводителей, реализующих другие виды продовольственных товаров (мясо, молоко, зерно, морепродукты, овощи), для которых уже действует данная мера.

С 1 октября вводится стандартная ставка НДС на пальмовое масло, которое до этого облагалось льготным налогом. Согласно действующей норме НК РФ, любое растительное масло облагается налогом по льготной ставке 10%. Утвержденные в августе поправки исключают из этой категории товаров пальмовое масло.

По оценке, которую приводил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, отмена льготы по НДС для пальмового масла даст бюджету до 5 млрд руб.