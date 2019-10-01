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"Известия": Минфин может потратить почти 5 млрд рублей на выплаты увольняемым чиновникам

По данным издания, около 13 тыс. госслужащих могут уволить до 2022 года

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Минфин планирует выплатить 4,8 млрд рублей в качестве компенсаций увольняемым чиновникам за три года. Об этом во вторник сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По расчетам заместителя директора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрия Куликова, которые приводят "Известия", до 2022 года могут быть уволены около 13 тыс. госслужащих.

Ранее замминистра финансов Татьяна Нестеренко сообщила, что с 2020 года планируется начать реализацию масштабной реформы в сфере госуправления, которая приведет к сокращению численности госслужащих в течение нескольких лет и одновременно к повышению оплаты труда тех госслужащих, которые не попадут под сокращение. Впоследствии пресс-секретарь премьер-министра РФ Олег Осипов заявил журналистам, что правительство не принимало окончательных решений по реформированию госслужбы, связанных с сокращением числа госслужащих и повышением зарплат в госсекторе.

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РоссияОсипов, Олег Сергеевич
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