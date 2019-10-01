PMI обрабатывающих отраслей РФ в сентябре упал до 46,3 пункта

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в сентябре 2019 года опустился до отметки в 46,3 пункта против 49,1 пункта в августе. Об этом сообщается в исследовании аналитического агентства IHS Markit.

"Российские производители в сентябре указали на самое быстрое падение производительности с апреля 2009 года. Снижение объемов производства было во многом связано с уменьшением объемов новых заказов и потерей клиентов. Сильное сокращение существенно отличается от долгосрочной тенденции серии, которая указывала на устойчивое расширение", - отмечается в обзоре.