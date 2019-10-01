АСВ погасило задолженность перед Банком России на 192 млрд рублей на конец сентября

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) на 30 сентября вернуло Банку России 192 млрд рублей, в том числе в 2019 году - 147 млрд рублей. На 1 октября остаток задолженности составляет 650 млрд рублей, говорится в сообщении пресс-службы АСВ.

В III квартале 2019 года агентством возвращено 60 млрд рублей.

В 2015-2017 годах Банк России предоставил АСВ кредитную линию для поддержания достаточности фонда обязательного страхования вкладов. Последний транш от Банка России был получен 23 октября 2017 года, в конце 2017 года размер поступлений в Фонд позволил агентству начать возврат средств.

Всего в рамках заключенного с Банком России договора о предоставлении кредита с одобренным лимитом 1 030 млрд рублей АСВ получено 842 млрд рублей. Данные денежные средства были полностью направлены на выплаты страхового возмещения вкладчикам.