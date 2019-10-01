МИД Белоруссии: стремление упростить визовый режим с ЕС глупо считать враждебным для РФ

МИНСК, 1 октября. /ТАСС/. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей считает, что стремление республики подписать соглашение об упрощении визового режима с ЕС не следует рассматривать в качестве недружественного шага по отношению к России. Такое мнение он высказал в интервью РБК, стенограмму которого разместило во вторник на своем сайте белорусское внешнеполитическое ведомство.

"Для нас непонятна реакция некоторых, мягко говоря, неумных и невежественных политиков и депутатов в России, например, на нашу готовность подписать соглашение об облегчении визового режима и реадмиссии с Европейским союзом", - отметил глава внешнеполитического ведомства.

Он напомнил, что Россия заключила аналогичное соглашение с ЕС еще в 2006 году. "И когда некоторые российские депутаты сегодня говорят о том, что тот факт, что Беларусь готова заключить эти соглашения с Европейским союзом сегодня - это является недружественным, враждебным шагом в отношении России, знаете, я не то, что удивлен, я не могу даже подобрать слова, чтобы выразиться, как можно охарактеризовать подобного рода заявления", - сказал Макей.

По его словам, ему непонятна ситуация, когда россияне могут выезжать в Европейский союз, покупая визу за €35, а белорусские граждане должны платить по €60. "Вот эти заявления - они звучат в поддержку братского белорусского народа, о чем всегда любят говорить в некоторых кругах в России? Или же против братского белорусского народа? Я думаю, что ответ однозначен", - отметил глава МИД Белоруссии.

Белоруссия и ЕС планируют в ближайшее время подписать соглашения об упрощении визовых процедур и о реадмиссии. Предполагается, что после вступления визового соглашения стоимость шенгенской визы для белорусов снизится до €35. Документом также предусмотрено упрощение формальностей для получения визы.