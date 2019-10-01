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Медведев подписал распоряжение о строительстве цементного завода в Перми

Как сообщил губернатор Пермского края Максим Решетников, объем инвестиций составит от 2,3 млрд

ПЕРМЬ, 1 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о переводе одной из площадок в городе Чусовой Пермского края в земли промышленного назначения, где к 2024 году планируется построить цементный завод мощностью 300 тыс. тонн цемента в год. Об этом на своей странице в социальной сети Instagram сообщил губернатор Пермского края Максим Решетников.

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Заводу - быть! Дмитрий Анатольевич Медведев подписал распоряжение о переводе 78 Га в Чусовом в земли промышленного назначения. По подписанному в июне соглашению пермское АО «Карьер» построит здесь цементный завод до 300 рабочих мест. По планам инвестора, объемы нового предприятия составят порядка 300 тыс тонн в год. Объем инвестиций - от 2,3 млрд руб. Будем помогать и дальше.

Публикация от Максим Решетников (@reshetnikovmg)

"Дмитрий Анатольевич Медведев подписал распоряжение о переводе 78 га в Чусовом в земли промышленного назначения. По подписанному в июне соглашению, пермское акционерное общество "Карьер" построит здесь цементный завод до 300 рабочих мест. По планам инвестора, объемы нового предприятия составят порядка 300 тыс. тонн в год. Объем инвестиций - от 2,3 млрд рублей. Будем помогать и дальше", - написал он.

Соглашение о создании цементного завода в Пермском крае было подписано на полях Петербургского международного экономического форума в июне 2019 года. По словам Решетникова, при эксплуатации планируемых объектов размер среднегодовых налоговых поступлений в бюджеты всех уровней составит порядка 250 млн рублей в год. Кроме того, не исключено, что компания станет резидентом ТОР.

Территория опережающего развития (ТОР) "Чусовой" создана в Пермском крае в 2017 году. По данным министерства территориального развития региона, на ее территории работают 10 резидентов. В 2018 году они создали 247 новых рабочих мест и вложили 264 млн рублей инвестиций, проекты резидентов за время их реализации предусматривают создание не менее 431 нового рабочего места и 363 млн рублей инвестиций. Резиденты ТОР получают право на налоговые льготы и сниженные в несколько раз тарифы страховых взносов. Дополнительно для привлечения новых резидентов разработан законопроект, который предусматривает предоставление земельных участков резидентам в моногородах в аренду без торгов.

Чусовой - небольшой город на востоке Пермского края, расположенный на берегах рек Усьвы и Чусовой, в 140 километрах от краевого центра. Площадь населенного пункта составляет 58 кв. км, население более 44 тыс. человек.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияРешетников, Максим ГеннадьевичПермский край
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