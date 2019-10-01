РЖД и Самарская область построят ж/д линию по концессии за 0,9 млрд рублей

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. "Российские железные дороги" совместно с правительством Самарской области договорились на основе концессии построить железнодорожную линию стоимостью 0,9 млрд рублей для повышения инвестиционной привлекательности площадки особой экономической зоны "Тольятти". Соответствующее соглашение стороны подписали во вторник, говорится в сообщении РЖД.

Соглашение предусматривает сотрудничество сторон в части проектирования, строительства и эксплуатации железнодорожной инфраструктуры между станцией Тольятти Куйбышевской железной дороги и территорией ОЭЗ "Тольятти" на условиях государственно-частного партнерства. "Концессионером в проекте выступят РЖД. Компания за собственные средства построит железнодорожные пути необщего пользования, которые перейдут в собственность концедента - Самарской области. При этом регион берет на себя обязательство обеспечить загрузку новой ветки", - отмечается в пресс-релизе холдинга.