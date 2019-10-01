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Венесуэла провела очередной платеж по долгу России

При этом в Минфине не уточнили сумму платежа

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Венесуэла провела очередной платеж по долгу перед Россией. Об этом сообщила пресс-служба Минфина РФ.

"Венесуэла провела очередной платеж по долгу России", - отметили в пресс-службе, не уточнив точную сумму платежа. Общая сумма долга Венесуэлы перед Россией составляет $3 млрд.

В конце апреля первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия рассчитывает, что осенью Венесуэла сможет внести очередной платеж в размере $200 млн по долгу перед РФ.

Предыдущий платеж на $100 млн, который должен был поступить в марте, Венесуэла осуществила в середине апреля и уложилась в срок, когда могла заплатить без штрафов.

Ранее замминистра финансов РФ Сергей Сторчак не исключал проблем с обслуживанием Венесуэлой госдолга перед Россией из-за политического кризиса в республике.

В ноябре 2017 года Россия и Венесуэла подписали межправительственный протокол о реструктуризации задолженности на $3,15 млрд на 10 лет с минимальными платежами в первые шесть лет. По госдолгу предусмотрены платежи два раза в год - в марте и сентябре.

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Силуанов, Антон ГермановичВенесуэлаРоссия
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