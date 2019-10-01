"Лукойл" начал обратный выкуп акций объемом до $3 млрд

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. "Лукойл" объявил о втором этапе обратного выкупа акций и депозитарных расписок, объем buy back составит до $3 млрд. Срок действия программы - с 1 октября 2019 года по 30 декабря 2022 года, говорится в сообщении компании.

Сумма программы обратного выкупа акций эквивалентна 36,3 млн обыкновенных акций компании или 5,1% уставного капитала) по цене закрытия $82,74 за депозитарную расписку, представляющую одну обыкновенную акцию, по состоянию на 30 сентября 2019 года на Лондонской фондовой бирже.

Приобретение акций будет осуществлять Lukoil Securities Limited на открытом рынке через профессиональных международных брокеров.

"Лукойл" 20 августа завершил программу обратного выкупа акций (buy back), объявленную 30 августа 2018 года. Всего в ходе программы было выкуплено 4,96% акций на общую сумму $3 млрд. Компания дополнительно приобрела еще 19,5 млн акций у миноритарных акционеров в рамках публичной оферты, направив на эти цели $1,6 млрд.

"Лукойл" - вертикально-интегрированная нефтегазовая компания, созданная в 1991 году. Основные добывающие активы компании расположены в России. "Лукойл" обладает полным производственным циклом, включающим геологоразведку, добычу и переработку нефти и газа, производство нефтехимической продукции и масел, производство электроэнергии, торговлю и сбыт.

Акции компании котируются в России на Московской бирже, депозитарные расписки - на Лондонской фондовой бирже.