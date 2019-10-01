АКОРТ не ожидает сложностей в работе ретейла из-за введения маркировки сигар и табака

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) не ожидает, что проведение эксперимента по маркировке сигар, сигарилл и табаков затруднит работу какого-либо из форматов ретейла. Такую точку зрения ТАСС высказали в ассоциации.

С 1 октября 2019 года в России начался эксперимент по маркировке альтернативной табачной продукции, к которой относятся сигары, сигариллы, биди, кретек, табаки курительные, нюхательные, жевательные, трубочные и для кальяна. Пилотный проект необходим для подготовки отрасли к старту обязательной маркировки с 1 июля 2021 года.

"Коды маркировки производители и импортеры будут получать через уже существующую систему, работа которой отлажена на сигаретах и папиросах. Ретейл также будет использовать существующую систему, что не должно вызвать затруднений в торговых точках любого формата", - пояснил официальный представитель АКОРТ.

Он напомнил, что ретейл уже работает с маркировкой табачных изделий из обязательного списка (сигареты, папиросы) с 1 марта 2019 года. Согласно постановлению правительства России, с 1 июля 2019 года в России прекращен выпуск немаркированной табачной продукции (сигареты, папиросы). С 1 июля 2020 года будет прекращен оборот немаркированной продукции.

В свою очередь, руководитель направления "Табак" Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), выступающего оператором манкировки, Ян Витров сообщил, что несмотря на то, что эксперимент по маркировке сигар, сигарилл и табаков только начался, ЦРПТ уже несколько месяцев ведет работу с отраслью. По его словам, в рабочую группу входит более 30 компаний производителей и импортеров альтернативной табачной продукции.

"Коды маркировки компании будут получать через уже существующую систему, которая используется для маркировки сигарет и папирос. Она показала свою надежность на больших объемах выпускаемой продукции (промаркировано уже более 4 млрд пачек) и сложностей для новых участников не вызовет", - заключил он.