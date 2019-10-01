Цена на газ для промышленных потребителей на Украине выросла на 5%

КИЕВ, 1 октября. /ТАСС/. Национальная акционерная компания (НАК) "Нафтогаз Украины" повысила со вторника цены на газ для промышленных потребителей примерно на 5%. Об этом сообщил на своем сайте украинский телеканал Newsone со ссылкой на заявление этой компании.

Стоимость газа для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования на Украине увеличена на 4,9% - 5,6%. Цены будут варьировать в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.

Таким образом, цена сырья, установленная "Нафтогазом", составит 4899 - 5458 гривен ($200 - $222,5) за тыс. куб. м, без учета НДС и расходов на его транспортировку по магистральным и распределительным трубопроводам.

О планах повышения цены на газ для промышленных потребителей "Нафтогаз Украины" объявил 21 сентября.

В сентябре "Нафтогаз Украины" снизил цену на газ для населения на 3%.