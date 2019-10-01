ЦБ выпустил памятные монеты серии "Ювелирное искусство в России" номиналом 3 и 25 рублей

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Банк России 1 октября 2019 года выпускает в обращение памятные серебряные монеты серии "Ювелирное искусство России" номиналом 3 и 25 рублей без цветного покрытия, а также 25 рублей с цветным покрытием, сообщается на сайте регулятора.

На оборотной стороне монет расположено рельефное изображение хрустального кувшина в серебряной оправе на фоне стилизованной композиции по мотивам изделий ювелирной фирмы "Болин".

Тираж серебряной монеты номиналом 3 рубля составляет 3 тыс. штук, серебряной монеты номиналом 25 рублей - 1,5 тыс. штук, серебряной монеты номиналом 25 рублей с цветным покрытием - 1 тыс. штук.

Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории РФ и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений, напомнили в Банке России.