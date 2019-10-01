Новый глава Совета министров Крыма намерен сосредоточиться на исполнении ФЦП

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 октября. /ТАСС/. Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк намерен сосредоточить усилия на исполнении федеральной целевой программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя, а также реализации майских указов президента РФ.

"Перед всеми нами стоит задача по ускорению реализации действ программ развития региона - это прежде всего ФЦП развития Крыма и Севастополя до 2022 года, майские указы президента России, национальные проекты, реализация которых является ключевым приоритетом работы совета министров, это стратегия социально-экономического развития республики, это поручения главы республики, региональные и ведомственные программы, которые охватят практически все сферы жизнедеятельности общества", - сказал Гоцанюк, выступая перед Государственным советом республики после назначения на должность.

ФЦП социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2020 года принята в 2014 году и призвана модернизировать инженерную, транспортную и социальную инфраструктуру. Правительство РФ 9 июля 2019 года своим постановлением увеличило объем финансирования по ФЦП на 10%, до 959 млрд рублей.