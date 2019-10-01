Минтруд до сих пор не получил законопроект Минфина о новой системе пенсионных накоплений

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Минтруд РФ все еще не получил законопроект Минфина о новой системе пенсионных накоплений - "гарантированном пенсионном продукте", сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Минтруда.

Замминистра финансов Алексей Моисеев 24 сентября говорил журналистам, что в течение недели представит Минтруду соответствующий документ.

"Данный законопроект официально не поступал", - сказали ТАСС в Минтруде.

Директор департамента пенсионного обеспечения Минтруда России Игнат Игнатьев 20 сентября пояснял ТАСС, что после получения официального письма из Минфина Минтруд должен в течение 10 дней дать свое заключение на поступивший документ. При этом ведомства уже обсуждали его "в рабочем порядке".

Законопроект "о гарантированном пенсионном продукте" был разработан вместо законопроекта об индивидуальном пенсионном капитале. Новая система пенсионных накоплений предполагает налоговые льготы для бизнеса и налоговые вычеты для граждан, регистрация накопительных счетов центральным администратором, а также гарантирование сохранности долгосрочных пенсионных накоплений государством. Россияне смогут присоединить к гарантированному пенсионному продукту накопления, имеющиеся в системе обязательного пенсионного страхования.

Цель законопроекта - предоставить гражданам возможность за счет личных взносов увеличить будущую пенсию. Минфин рассчитывает, что новая система начнет действовать с января 2021 года.