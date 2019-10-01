Филиал Danske Bank в Эстонии начал процедуру закрытия

ТАЛЛИН, 1 октября. /ТАСС/. Эстонский филиал датского банка Danske Bank начал процедуру закрытия. Об этом во вторник сообщила Финансовая инспекция этой балтийской республики.

"Начало процедуры закрытия филиала - это следующий шаг на пути полного завершения деятельности Danske в Эстонии", - приводит заявление ведомства портал ERR. Как добавила пресс-служба Danske Bank, в ближайшие дни со здания филиала в центре эстонской столицы будут удалены все логотипы банка.

Кредитный портфель корпоративных клиентов закрываемого филиала переведен в литовский филиал Danske Bank, обслуживанием кредитов частных лиц займется эстонский банк LHV.

В феврале правление финансовой инспекции Эстонии наложило запрет на деятельность филиала Danske Bank в республике в течение восьми месяцев. Руководитель криминальной полиции Эстонии Айвар Алавере сообщил, что следствие обнаружило подозрительные транзакции на сумму в €25 млрд. Задержаны 10 человек.

1 июля 2018 года прокуратура Эстонии объявила о возбуждении уголовного расследования обстоятельств возможного отмывания денег с участием сотрудников отделения Danske bank в стране. Общий объем отмытых средств оценивается как минимум в €7 млрд. В сентябре банк опубликовал результаты проверки 6,2 тыс. клиентов эстонского отделения, признав, что большинство из них могут считаться подозрительными. В том же месяце на фоне скандала ушел в отставку глава банка Томас Борген.

По версии основателя британского фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, приговоренного российским судом к девяти годам колонии заочно, банк может быть причастен к мошеннической схеме в РФ, существование которой ранее якобы выявил юрист Hermitage Capital Сергей Магнитский.