Карелия намерена привлечь федеральные средства на ремонт погранпункта на финской границе

ПЕТРОЗАВОДСК, 1 октября. /ТАСС/. Власти Карелии рассчитывают привлечь деньги из федерального бюджета на строительство международного автомобильного пропускного пункта (МАПП) "Сювяоро" в Лахденпохском районе Карелии. Для этого руководство региона включит работы на погранпункте в индивидуальную стратегию опережающего развития, которая формируется при участии правительства РФ для регионов с низкими социально-экономическими показателями, сообщили ТАСС во вторник в Министерстве экономического развития Карелии.

Модернизация МАПП "Сювяоро" потребовалась в результате решения руководства Финляндии открыть новый погранпункт на границе с Лахденпохским районом Карелии - "Париккала" - к 2024 году. Через погранпункт "Париккала - Сювяоро" станет возможным проезжать не только грузовым автомобилям, но и туристическим автобусам.

"Строительство МАПП Сювяоро планируется осуществить за счет средств федерального бюджета. Правительством Республики Карелия внесено предложение по финансированию данного проекта в рамках реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Карелия, которая будет утверждаться председателем правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым", - уточнили в региональном министерстве.

План мероприятий по комплексному развитию пунктов пропуска через госграницу РФ в Карелии министр транспорта России Евгений Дитрих и глава Карелии Артур Парфенчиков подписали в июле 2019 года. После модернизации финская сторона ожидает, что турпоток из России в Финляндию вырастет более чем на 150 тыс. человек в год и, по оценкам экспертов, принесет индустрии дополнительные 57 млн евро. Позитивных изменений ожидают и власти Карелии.

"Развитие данного пункта пропуска позитивным образом отразится на торговле, туризме не только для прилегающих районов Финляндии и России, но и будет востребован бизнесом и жителями Карелии, Санкт-Петербурга, Ленинградской области и всей Восточной Финляндии", - отметили в региональном министерстве.

Решения Финляндии расширить пропускные возможности "Париккала - Сювяоро" ждали с 2015 года. Еще в 2014 году до "Сювяоро" с российской стороны была построена новая дорога с привлечением средств двух программ приграничного сотрудничества России и Европейского Союза. Планировалось, что погранпункт заработает в расширенном формате в 2018 году и привлечет около 30 процентов грузового и пассажирского потока из Ленинградской области и Карелии за счет выгодного географического положения.

Индивидуальные программы развития для отстающих регионов

В июне 2019 года на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава Минэкономразвития Максим Орешкин сообщил, что выбраны десять регионов с невысокими экономическими показателями, по каждому из которых в правительстве будет назначен куратор. В список вошла Карелия, куратором которой стал сам Орешкин. Для каждого отстающего региона формируются индивидуальные стратегии опережающего развития, которые включат развитие экономики, социальной сферы и вопросы улучшения качества среды для жизни.