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Минск рассчитывает в декабре решить с Москвой вопрос по цене на газ

Как заявил заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Ляшенко, при встрече глав государств это будет уже решенный вопрос

МИНСК, 1 октября. /ТАСС/. Белоруссия и Россия в декабре примут решение по вопросу цены на российский газ для республики. Об этом заявил во вторник заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Ляшенко.

"Рабочие группы взаимодействуют. Думаю, в декабре при встрече глав государств это будет уже решенный вопрос", - отметил вице-премьер белорусского правительства, слова которого приводит агентство БелТА.

Ляшенко констатировал наличие сближения позиций белорусской и российской сторон в ходе переговорного процесса. "Вы помните нюансы, которые были оговорены главами государств, что должна быть понятная цена на следующий 2020 год. А последующие наработанные интеграционные программы (дорожные карты - прим. ТАСС) позволят увидеть дальнейшую динамику цены на газ", - сказал заместитель премьер-министра Белоруссии.

Ранее руководство Белоруссии заявляло, что справедливой считает цену на газ, которая равна цене для субъектов хозяйствования Смоленской области РФ. Цена на российский газ для Белоруссии составляет в этом году 127 долларов за 1 тыс. куб. м. Предполагается, что в декабре состоится заседание Высшего Госсовета Союзного государства Белоруссии и России, на котором президенты утвердят программу развития интеграции и 31 дорожную карту по ее реализации.

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