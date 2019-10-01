Кабмин поручил ЦСР подготовить проект финансово-промышленного центра развития Сибири

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства о выделении в 2019 году 100 млн рублей на предоставление субсидии Фонду "Центр стратегических разработок" для подготовки предложений о создании нового финансово-промышленного центра развития Сибири.

Как отмечается в тексте документа, опубликованного на официальном портале правовой информации, средства выделены "в целях проведения исследований, направленных на осуществление пространственного развития и формирования программных документов для создания нового научного и финансово-промышленного центра экономического развития Сибири".

Правительство поручило ЦСР подготовить аналитический доклад о ключевых ограничениях, препятствующих реализации первоочередных задач развития Сибири, а также разработать концепцию организации процессов управления в области пространственного развития Сибири с учетом создания нового научного и финансово-промышленного центра экономического развития региона.