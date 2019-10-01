Минсельхоз не ожидает повышения стоимости вина из-за увеличения акциза

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Минсельхоз не ожидает роста цен на отечественное вино, изготовленное из российского винограда, из-за повышения акцизной ставки на него. Об этом говорится в сообщении министерства.

"По мнению Минсельхоза России, предпосылки для роста цен на отечественное вино, изготовленное из российского винограда, в связи с повышением акцизной ставки отсутствуют", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в министерстве, предложенный Минсельхозом и Минфином механизм поддержки российских виноделов позволит значительно снизить для них эффективную ставку налогообложения и создать дополнительные стимулы для развития. Кроме того, в текущем году ожидается высокий урожай винограда на уровне не менее прошлогоднего, добавили в Минсельхозе.

30 сентября президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, который предусматривает повышение винных акцизов с 2020 года. В соответствии с принятым законом, акциз на вина и фруктовые вина в 2020 году составит 31 рубль за 1 л, в 2021 году - 32 рубля, в 2022 году - 33 рубля. Акциз на игристые вина (шампанское) в 2020 году составит 40 рублей за 1 л, в 2021 году - 41 рубль, в 2022 году - 43 рубля. Одновременно закон относит к подакцизным товарам виноматериалы (за исключением предназначенных для производства дистиллятов), виноград, используемый для производства вина, игристого вина (шампанского), ликерного вина, спиртных напитков, изготовленных по технологии полного цикла. При этом документом предусматривается предоставление налогоплательщикам, производящим такие напитки и жидкости, права на получение налоговых вычетов при условии надлежащего использования подакцизного сырья.