Производители Ингушетии представят свою продукцию на выставке "Золотая осень"

МАГАС, 1 октября. /ТАСС/. Производители Ингушетии представят свою продукцию на агропромышленной выставке "Золотая осень". Всего в ней примут участие порядка 30 предприятий региона, сообщил во вторник ТАСС замминистра сельского хозяйства республики Мухажир Албаков.

"На стенде Минсельхоза Ингушетии представят свою продукцию около 30 наших производителей. Это крупные предприятия, такие как ООО "Сад-гигант Ингушетия", ГУП "Нектар", "Атлас", "Зори Кавказа", "Дружба" и т. д. Вся продукция производителей Ингушетии экологически чистая, уверены, что на выставке приобретем новые связи, новых партнеров", - сказал Албаков.

По его словам, на выставке Ингушетия представит большой ассортимент продукции, произведенной в этом году. "Мясо, колбасные изделия, зерновые, овощи, горчица, горный мед, варенье, соки, фрукты, орехи, бахчевые, молочная продукция, чистая вода из минеральных источников. Также мы надеемся на подписание ряда соглашений о сотрудничестве", - добавил замминистра.

В 2018 году на агропромышленной выставке "Золотая осень" делегация из Ингушетии заключила пять соглашений о сотрудничестве с инвесторами на сумму более 1 млрд рублей. Также регион получил гран-при выставки.

"Золотая осень - 2019" пройдет с 9 по 12 октября на территории ВДНХ в Москве. Выставка будет включать в себя разделы: "Регионы России и зарубежные страны", "Сельскохозяйственная техника и оборудование для агропромышленного комплекса", "Оборудование для животноводства. Ветеринария. Корма", "Животноводство и племенное дело", "Средства производства для растениеводства. Семеноводство", "Фестиваль национальных культур". Организатором выставки является Минсельхоз РФ.