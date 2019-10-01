Безос вновь возглавил список богатейших людей США по версии Forbes

ТАСС, 1 октября. Основатель компании Amazon Джефф Безос во второй раз подряд возглавил список 400 богатейших людей США. Об этом во вторник сообщил журнал Forbes.

Состояние бизнесмена журнал оценил в $114 млрд. Полностью рейтинг богатейших бизнесменов США будет опубликован в среду, 2 октября.

Как отмечает издание, Безосу "не помешал даже дорогой развод с его супругой Маккензи", которая получила 19,7 млн акций Amazon (примерно 4% компании). У самого предпринимателя осталось 12% ценных бумаг. На момент официального расторжения брака в начале июля 4% Amazon стоили $38,3 млрд.

При составлении рейтинга эксперты Forbes учитывают не только состояние предпринимателей, но и то, насколько они "сделали себя сами". Для этого журнал оценивает, какую часть своих денег участник списка унаследовал, насколько состоятельными были его родители, а также то, с какими трудностями он сталкивался в жизни. С 2018 года журнал также стал измерять "уровень филантропии": журналисты оценивают объем средств, переданных бизнесменами на благотворительность и то, какую долю эта сумма составляет от их общего состояния.

В марте Безос во второй раз подряд возглавил рейтинг богатейших бизнесменов планеты. Тогда журнал оценивал его состояние в $131 млрд.