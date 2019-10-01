Российская академия образования поможет Чечне в реализации научных проектов

ГРОЗНЫЙ, 1 октября. /ТАСС/. Российская академия образования (РАО) и власти Чечни будут развивать совместную деятельность в области научных исследований и прикладных разработок. Соответствующее соглашение подписали во вторник председатель правительства республики Муслим Хучиев и президент РАО Юрий Зинченко.

"Это очень важное для республики соглашение, которое будет способствовать развитию научного сообщества. Особенно в свете тех задач, которые обозначены до 2024 года указом президента РФ. Мы понимаем, что без развития научной составляющей техническое развитие республики невозможно", - сказал Хучиев.

Согласно соглашению, РАО окажет содействие республике в принятии и реализации научных, научно-технических и инновационных программ и проектов. Кроме того, академия поможет предприятиям и организациям Чечни в области продвижения научно-технических и инновационных проектов.