FT: Nissan может отказаться от выпуска Qashqai в Англии в случае Brexit без сделки

ЛОНДОН, 1 октября. /ТАСС/. Японский производитель автомобилей Nissan пересмотрит планы по выпуску кроссовера Qashqai на своем заводе в Сандерленде в случае выхода Соединенного Королевства из состава ЕС без сделки. Об этом сообщила во вторник газета Financial Times со ссылкой на трех человек, знакомых с ситуацией.

По данным газеты, стратегия Nissan подразумевала, что Великобритания покинет ЕС по мягкому сценарию, при котором производимые на ее территории товары не будут облагаться пошлинами в ЕС. Brexit же без сделки, о возможности которого заявляет премьер-министр Борис Джонсон, приведет к появлению тарифов с ЕС.

Японская корпорация не подтвердила эту информацию, однако подчеркнула обеспокоенность перспективой жесткого Brexit. "Сегодня мы входим в число компаний, которые осуществляют самые большие инвестиции в Великобритании, и мы до сих пор нуждаемся в ясности по поводу того, как будут выглядеть будущие торговые отношения между Великобританией и ЕС. Резкий переход от нынешних условий к условиям Всемирной торговой организации будет иметь серьезные последствия для британской промышленности", - приводит Financial Times заявление компании.

Qashqai отвечает за две трети из 440 тыс. производимых автомобилей на предприятии в Сандерленде, самом большом автомобильном заводе в Великобритании. Половина продукции с этого предприятия экспортируется в страны Евросоюза. Отказ Nissan от производства этой модели, по оценкам газеты, может привести к увольнениям значительной части из 7 тыс. человек, работающих на заводе, и ухудшить его шансы в будущей борьбе за выпуск новых моделей.

В этом году Nissan уже отказался от планов по выпуску кроссоверов X-Trail на своем заводе в Сандерленде по причинам, связанным с введением новых правил в отношении автомобилей с дизельными двигателями и сокращением продаж на британском рынке. Другой японский автомобильный концерн, Honda, в феврале объявил о закрытии в 2021 году своего единственного предприятия на территории Евросоюза, расположенного в Суиндоне на юго-западе Англии, что приведет к потере 3,5 тыс. рабочих мест. Помимо этого американская компания Ford объявила о закрытии в следующем году своего завода по производству двигателей в городе Бридженд на юге Уэльса, а один из ведущих французских автомобилестроителей Groupe PSA (Акционерное общество Peugeot), которой принадлежит английская марка Vauxhall, объявил, что перенесет в ЕС производство модели Astra в случае Brexit без сделки.