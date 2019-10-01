Способы защиты региональных брендов представят на международном саммите в Самаре

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Федерация интеллектуальной собственности представит программу выявления, охраны и лицензирования исторически сложившейся идентики и фольклора в рамках международного саммита Volga Investment Summit & World Halal Day в Самаре. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе федерации.

К региональной идентике принято относить орнаменты, узоры, цветовые решения предметы быта, форму посуды и домашней утвари, продукты, рецепты, музыкальные произведения, персонажей фольклора - все то, что характеризует местность и составляет "визитную карточку" той или иной территории.

"Сегодня национальное законодательство предоставляет широкие возможности правовой охраны значимых элементов в самых разных режимах - от охраны авторским правом произведений до только недавно появившегося режима географических указаний. Но очевидно, что охрана важна не только и не столько на территории нашей страны, сколько на рынках потенциального сбыта будущей продукции", - привели в пресс-службе слова советника федерации Алексея Швецова.

Он пояснил, что существующие цифровые технологии, в первую очередь фиксации режимов охраны в блокчейн-сети IPChain, с учетом формирующихся судебных практик в разных странах - наиболее эффективный инструмент комплексной охраны и, соответственно, защиты инвестиций в новые продукты. Эти механизмы будут представлены на саммите в Самаре.

Швецов подчеркнул, что еще одной важной задачей является вопрос передачи лицензий на производство идентики наиболее успешным компаниям, будь то российские или мировые агрохолдинги, производители посуды, музыкальные или анимационные студии.

О саммите

Международный саммит Volga Investment Summit & World Halal Day пройдет в Самаре с 3 по 5 октября. Его организаторами выступают правительство Самарской области, Международная ассоциация исламского бизнеса и United World Halal Development. В мероприятии примут участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, президент Международной ассоциации исламского бизнеса Марат Кабаев, основатель и председатель World Halal Day Мохамед Джинна, представители Российского экспортного центра, Торгово-промышленной палаты РФ и другие.

Ключевые темы форума, который соберет около 500 участников из 20 стран, - экспорт и торговля, инвестиции и предпринимательство, исламские финансы и индустрия "халяль", медицина, туризм, развитие региональных брендов.