Минсельхоз не меняет прогнозы по урожаю и экспорту зерна в текущем году

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Минсельхоз РФ не меняет прогноз по урожаю в 2019 году и по экспорту зерновых в 2019-2020 сельхозгоду. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

"Прогноз по урожаю зерновых остается неизменным. Прогноз по зерну - до 118 млн т, по пшенице - до 78 млн т", - сообщил официальный представитель министерства.

Он также добавил, что, по прогнозам Минсельхоза, экспорт зерновых в нынешнем сезоне составит около 45 млн т, в том числе 36 млн т пшеницы.

Как отмечается в проекте федерального бюджета, Россия в 2019 году может увеличить валовый сбор зерна на 6% по сравнению с предыдущим годом, до 120 млн т. По данным составителей документа, это связано с увеличением площади сева и благоприятными агрометеорологическими условиями в весенний период. Экспорт зерна составит порядка 46 млн т, что на 16,4% ниже уровня 2018 года, в котором реализовывались переходящие запасы рекордного урожая 2017 г.

По данным Росстата, в 2018 г. российские аграрии собрали 113,25 млн т зерна, в 2017 году - 135,4 млн т. Экспорт зерна из России в 2018-2019 сельхозгоду составил 43,3 млн т, в том числе экспортировано 35,2 млн т пшеницы. В 2017-2018 сельхозгоду из России экспортировано 53,2 млн т зерна, в том числе 40,4 млн т пшеницы.