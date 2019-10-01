Таможенные органы начали тестировать систему tax free в электронном виде

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Таможенные органы РФ 1 октября приступили к тестированию системы tax free в электронном виде, сообщили ТАСС в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

"Таким образом, 1 октября 2019 года таможенные органы приступили к тестированию в своей части технологии оформления чеков tax free в электронном виде. При этом на сегодняшний день возмещение НДС осуществляется с использованием чеков tax free на бумажном носителе до завершения тестирования программных средств, включая информационный обмен с ФНС России", - отметили в ведомстве.

По данным ФТС, с 1 октября 2019 года при обращении физического лица в таможенный орган для оформления tax free проставление отметки о подтверждении факта вывоза товаров с территории России за пределы ЕАЭС (за исключением вывоза товаров через территории стран - членов ЕАЭС) помимо отметки на бумажном носителе чека будут производиться и в электронном виде в рамках тестирования программных систем таможенных органов.

Отмечается, что для этого в специализированном программном средстве будет производиться проверка наличия в системе таможенных органов информации о выдаче соответствующего чека tax free. При наличии такой информации, а также при соответствии имеющихся в программном средстве сведений о вывозимых физическим лицом товаров, факт их вывоза с территории России за пределы ЕАЭС будет фиксироваться в электронном виде.