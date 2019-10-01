Миронов назвал насмешкой над россиянами идею о снижении НДФЛ для иностранцев

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Члены фракции "Справедливая Россия" считают инициативу Минфина по снижению с 30% до 13% ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранцев несправедливой по отношению к россиянам и будут голосовать против нее. Об этом во вторник заявил лидер фракции Сергей Миронов.

"Снижение НДФЛ вряд ли скажется на притоке трудовых ресурсов. Но такие поблажки для иностранцев выглядят просто насмешкой над большинством наших граждан", - приводит слова Миронова его пресс-служба.

По мнению лидера справороссов, рабочие из Европы и США не считают действующую ставку в размере 30% чрезмерной, поскольку у себя на родине они платят еще более высокие налоги. "Граждане из стран Евразийского экономического союза, работающие в России, и так платят те же 13%", - добавил он.

Парламентарий также напомнил о партийной инициативе по введению прогрессивной шкалы НДФЛ. "Нужно обнулить ставку НДФЛ для граждан с низким доходом и повысить для богатых", - считает Миронов.

Правительство в понедельник внесло в Госдуму проект "Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" в составе пакета бюджетных законопроектов. Согласно документу, Минфин планирует уравнять ставку НДФЛ для налоговых резидентов и нерезидентов на уровне 13%.