На улучшение водоснабжения Кизляра дополнительно выделено 20 млн рублей

МАХАЧКАЛА, 1 октября. /ТАСС/. Дагестанский город Кизляр, который снабжается водой из артезианских скважин и где воду подают в дома по часам, в 2019 году получит в общей сложности 113 млн рублей на улучшение водоснабжения, при этом 20 млн рублей выделено дополнительно, сообщил ТАСС мэр Кизляра Александр Шувалов.

"В этом году у нас по программе "Чистая вода" выделены республиканские средства - 93 млн рублей. Мы уже пробурили две скважины на водозаборе, закончили строительство насосной станции и накопителя на 2 тыс. куб. м. <…> Сейчас прошла сессия Народного собрания (парламента Дагестана - прим. ТАСС), нам выделили еще 20 млн рублей, мы будем бурить до конца года еще две скважины", - сказал Шувалов.

Он пояснил, что город снабжается водой исключительно из подземных скважин, для бесперебойного водоснабжения Кизляру необходимо около 27 тыс. куб. м воды в сутки. "Мы сейчас поднимаем на поверхность всего 9 тыс. кубов, поэтому вода в городе идет по часам. <…> До конца года [благодаря бурению новых скважин] сможем подать еще 4 тыс. кубов", - отметил мэр Кизляра.

По его словам, глубина новых скважин составляет 500-600 м, что позволяет подавать на поверхность качественную чистую воду. "Также в городе есть большой накопитель на 5 тыс. кубов, которому больше 30 лет, он уже полностью изношен. В этом году выделены деньги на строительство двух новых накопителей по 1,5 тыс. кубов. Кроме того, в этом году мы меняем 10 км магистральных сетей", - добавил собеседник агентства.

В Дагестане реализуется республиканский проект "Мой Дагестан - моя вода", в рамках которого из республиканского бюджета впервые выделено 1,7 млрд рублей на улучшение водоснабжения в 50 населенных пунктах. Средства направлены на строительство и модернизацию 30 объектов водоснабжения, 25 из которых будут введены в эксплуатацию в текущем году.