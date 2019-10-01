General Electric оштрафовали на $2,7 млн за нарушение санкций против Кубы

ВАШИНГТОН, 1 октября. /ТАСС/. Американская корпорация General Electric (GE) выплатит Министерству финансов США $2,7 млн в рамках достигнутого досудебного мирового соглашения в связи с нарушением ею введенных Вашингтоном односторонних санкций против Кубы. Об этом говорится в опубликованном во вторник заявлении финансового ведомства.

"Управление по контролю за иностранными активами Минфина Соединенных Штатов (OFAC) объявило о достигнутом с GE (Бостон, Массачусетс) мировом соглашении на $2 718 581, - говорится в документе. - GE от имени трех своих дочерних предприятий - Getsco Technical Services Inc., Bentley Nevada и GE Betz - согласилась урегулировать вопрос о возможной гражданско-правовой ответственности за 289 случаев предполагаемого нарушения кубинских санкций".

Как пояснили в Минфине, филиалы GE с декабря 2010 года по февраль 2014 года "принимали оплату от находящейся под американскими санкциями с июня 1995 года компании Cobalt Refinery за товары и услуги, предоставленные клиенту GE из Канады". GE, отмечает ведомство, "добровольно раскрыло очевидные нарушения, которые не представляют собой вопиющего случая" нарушения закона.