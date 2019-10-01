В Ингушетии намерены передать предпринимателям убыточные сельскохозяйственные ГУПы

МАГАС, 1 октября. /ТАСС/. Власти Ингушетии намерены провести аудит всех сельскохозяйственных государственных унитарных предприятий (ГУП) и передать убыточные частным предпринимателям. Об этом в интервью национальной телерадиокомпании "Ингушетия" рассказал премьер региона Константин Суриков.

"Наша задача - провести аудит и наладить работу [сельскохозяйственных предприятий]. Если мы видим, что это требует чрезмерных усилий, мы будем просто передавать это в частные руки, передавать в аренду, продавать для того, чтобы это работало так, как должно", - сказал Суриков.

По его словам, первые проверки показали, что частные сельскохозяйственные предприятия работают намного более эффективно, чем некоторые государственные.

"Мы сейчас проводим аудит и видим, что, к примеру, частное предприятие дает 50 центнеров с гектара, а рядом находится ГУП, который дает 8-10% с гектара. Конечно, стоит задуматься, почему так происходит. Либо по объективным причинам, либо это последствия плохого управления", - добавил премьер.

Согласно информации регионального Минсельхоза, в республике 14 ГУПов.