ЕРЕВАН, 1 октября. /ТАСС/. Минфин знакомится с предложениями Минэкономразвития по новому плану приватизации на 2020-2022 годы, намерен обсудить их с заинтересованными ведомствами. Об этом сообщил журналистам первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов.

"Надо посмотреть предложения, обсудить с заинтересованными ведомствами - как обычно это делается. Ничего тут такого экстраординарного нет. В работе", - сказал он, подтвердив, что утверждаться итоговая программа будет распоряжением кабинета министров.

Ранее сообщалось, что проект новой программы приватизации предполагает продажу до 2022 года части госпакетов "Русгидро", "Совкомфлота", "Транснефти", "Ростелекома", "Россетей" и ОЗК. Это следует из материалов к проекту бюджета РФ, внесенному в Госдуму.

Как отмечается в документах, проект программы приватизации, предусматривающий продажу пакетов акций крупнейших компаний, занимающих лидирующее положение в соответствующих отраслях экономики, представлен в правительство РФ письмом Минэкономразвития от 3 сентября.

Конкретные сроки и способы приватизации компаний будут определяться правительством с учетом конъюнктуры рынка, а также рекомендаций ведущих инвестиционных консультантов в случаях, предусмотренных решениями кабинета министров.

В отсутствие принятых правительством решений об отчуждении пакетов акций крупнейших компаний в 2020-2022 годах поступление средств от продажи пакетов акций указанных компаний не прогнозируется, подчеркивается в материалах.