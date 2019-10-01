Церемония открытия трех новых станций метро в Петербурге состоится 3 октября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 октября. /ТАСС/. Три новые станции "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары" Фрунзенского радиуса метрополитена Санкт-Петербурга откроют для пассажиров в четверг вечером. Об этом сообщила во вторник пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга.

"Церемония открытия южного участка Фрунзенского радиуса и запуска движения состоится 3 октября в 17:00 мск на станции "Проспект Славы", - говорится в сообщении, распространенном во вторник.

Во вторник заказчик строительства станций - государственное казенное учреждение "Дирекция транспортного строительства" (ГКУ ДТС, подведомственно городскому комитету по развитию транспортной инфраструктуры) получило разрешение Ростехнадзора на ввод в эксплуатацию объектов.

Ведомство завершило проверку готовности станций к работе 30 сентября, исполнительная документация соответствует требованиям проектной документации. Как сообщил ранее агентству руководитель Северо-Западного управления ведомства Константин Давыдов, все выявленные нарушения, указанные в предписании от 30 августа 2019 года, устранены.

В сентябре губернатор Петербурга Александр Беглов посетил три новые станции, после чего заявил, что их открытие снова переносится, они будут работать без пассажиров в тестовом режиме. По его словам, это было необходимо для наладки и тестирования всех систем для безопасности граждан.

Строительство объектов велось с 2013 года. Фрунзенский радиус расположен в южной части Фрунзенско-Приморской (пятой) линии Петербургского метрополитена. Участок проходит вдоль улицы Бухарестской во Фрунзенском районе, его пропускная способность составляет 40 пар поездов в час, планируемый объем перевозок на первом этапе эксплуатации - 997 тыс. пассажиров в сутки. Совокупная стоимость контракта на выполнение работ составила 33,9 млрд рублей.