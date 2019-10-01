В МЭР заявили, что показатели некоторых госпрограмм занижены ради отчета о перевыполнении

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Показатели некоторых государственных программ в прошлом году были занижены, что позволило отчитаться об их перевыполнении. Об этом говорится в сводном годовом докладе о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ РФ по итогам 2018 года, который был представлен Министерством экономического развития в правительство и опубликован на официальном сайте кабинета министров.

"По ряду государственных программ фактически достигнутые значения показателей значительно превышают плановый уровень, что указывает на занижение прогнозной оценки значений показателей", - отмечает в своем докладе Минэкономразвития. Авторы документа предлагают ответственным исполнителям учесть это при дальнейшем планировании реализации государственных программ.

"Так, несмотря на сокращение в 2018 году числа перевыполненных показателей в 2,8 раза (с 254 показателей до 91), средняя степень перевыполнения возросла и составила 665,1% (показатели перевыполнены в 6,7 раза). Принимая во внимание, что в 2018 году в государственные программы были внесены изменения, а ранее соответствующую информацию Минэкономразвития России представляло в правительство Российской Федерации, объяснить причины столь значительных отклонений плановых и фактических значений не представляется возможным", - говорится в докладе.

Минэкономразвития также напоминает, что сообщало о существовании проблемы заниженных плановых показателей госпрограмм в аналогичных сводных докладах за предыдущие отчетные годы.