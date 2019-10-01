Минэкономразвития опубликовало рейтинг исполнения государственных программ

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Министерство экономического развития опубликовало рейтинг эффективности реализации государственных программ в 2018 году. Лидером стала программа по развитию атомного энергопромышленного комплекса с уровнем исполнения в 99,7%, в то время как программа по социально-экономическому развитию Арктики была выполнения лишь на 9,2%, говорится в документах Минэкономразвития.

В список госпрограмм с высоким уровнем исполнения - от 94,7% и выше - включены 22 программы, в том числе посвященные социальной поддержке граждан, обеспечению общественного порядка и противодействию преступности, госбезопасности, внешнеполитической деятельности, развитию транспортной системы, энергетике.

На среднем уровне исполнения - 87,8-94,4% - находятся такие программы, как развитие образования, экономическое развитие и инновационная экономика, развитие авиационной промышленности, содействие занятости населения и развитие здравоохранения.

Последний блок госпрограмм, с уровнем исполнения ниже среднего, включает в себя программу космической деятельности РФ на 2013-2020 годы (84,6% исполнения), развитие культуры и туризма (82,9%), развитие оборонно-промышленного комплекса (82,2%) и развитие Северо-Кавказского федерального округа на период до 2025 года с уровнем исполнения в 68,1%.