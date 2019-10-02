"Ъ": Ростех подготовил три сценария развития ОАК

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" подготовила и направила в правительство РФ три варианта стратегии развития Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Как сообщает в среду газета "Коммерсантъ", все три сценария развития предполагают получение 350 млрд рублей из бюджета в качестве первоочередной меры для покрытия долгов авиапроизводителя.

По данным издания, первый сценарий подразумевает очистку балансов предприятий от непрофильных активов, оптимизацию земельных участков и неиспользуемых производственных площадей. Более того, "Ростех" предлагает привести складские запасы к производственной программе ОАК, что позволит улучшить финансовое положение последней, однако не позволит решить проблему в корне по причине неполной загрузки мощностей и избыточности персонала.

Второй вариант развития ОАК предполагает сокращение количества предприятий конечной сборки и агрегатных заводов. Также предлагается существенно сократить число персонала, на который приходится около 60% расходов ОАК. Третья стратегия делает упор не только на оптимизации, но и на усилении государственной поддержки спроса на российские самолеты. Так, на базе Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) предлагается создать регионального авиаперевозчика, который будет эксплуатировать только SSJ-100 и МС-21 при соответствующем субсидировании процентных ставок по кредиту и лизингу.

Отмечается, что в военном секторе "Ростех" предлагает работать по системе "trade-In". Министерство обороны РФ будет сдавать старые самолеты и получать взамен новые. Сданный самолет будет модернизирован для продажи на внешнем рынке по сниженной цене. "Ростех" оценивает эту идею как возможность вновь сделать данный сектор прибыльным.

Сейчас идет процесс интеграции ОАК в Ростех. В октябре 2018 года Путин подписал указ о передаче 92,31% ее акций в капитал Ростеха. Передача осуществляется поэтапно и должна полностью завершиться в течение полутора лет.

ОАК - российский холдинг, объединяющий 24 основных компании отечественного авиапромышленного комплекса и 15 авиаремонтных заводов. Владеет правами на марки гражданских и военных самолетов Су, МиГ, Ил, Ту, Як, Бе. Входит в перечень стратегических предприятий РФ.