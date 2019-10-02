Еврейская АО с 2020 года централизует поставки угля для котельных

ТАСС, 2 октября. Власти Еврейской автономной области с 2020 года централизуют поставки угля для котельных практически на всей территории региона, что обеспечит снижение стоимости закупки топлива. Об этом ТАСС сообщил губернатор ЕАО Александр Левинталь.

"Сейчас будем централизовывать поставки угля в области. С нового года основную часть поставок угля в котельные населенных пунктов будем централизовывать. Это должно снизить стоимость закупки угля", - сказал Левинталь.

Власти Еврейской АО ввели режим чрезвычайной ситуации в нескольких районах из-за проблем с началом отопительного сезона в 16 населенных пунктах с населением около 16 тыс. человек. Сообщалось об отсутствии нормативного запаса жидкого и твердого топлива, неготовности ряда котельных к отопительному сезону. Глава Минстроя РФ Владимир Якушев на совещании у президента России Владимира Путина с членами правительства 25 сентября сообщал, что одна из главных проблем в ЕАО - отсутствие централизованных поставок угля.

Левинталь сообщил, что регион уже заключил соглашения с администрациями 16 населенных пунктов о централизованных поставках угля. "Это компетенция районов и поселений, но они не смогли заключить соответствующие соглашения из-за недостаточности бюджетов. Сейчас мы забираем на себя обеспечение углем через госпредприятие "Облэнергоремонт плюс", будем через него централизованно закупать уголь", - сказал глава региона.

Он сообщил, что выделенные региону в сентябре 120 млн рублей из федерального бюджета пойдут на закупку угля и на восстановление работоспособности этого предприятия, которое находится в предбанкротном состоянии. В настоящее время предприятие снова набирает штат.

Отопительный сезон в области должен начаться с 10-х чисел октября, в некоторых районах раньше - в первых числах октября. Накануне Левинталь сообщал агентству, что сезон начнется без срывов.

О ситуации в ЕАО

Проблемы с теплоснабжением в ЕАО возникают каждую зиму. В предыдущий отопительный сезон падала температура в домах и на соцобъектах ряда поселений из-за недостаточного запаса топлива на котельных. Причиной этого, в том числе, стало сложное экономическое состояние областного ресурсоснабжающего предприятия, долги населения за тепло, задолженность регионального бюджета перед энергокомпаниями. В настоящее время ситуацию осложнил паводок в регионе, в результате которого подтопило несколько десятков населенных пунктов.