"Почта России" повысит зарплаты сотрудников в Петербурге и Ленобласти на 20% с ноября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 октября. /ТАСС/. "Почта России" проведет досрочную индексацию заработной платы сотрудников компании в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Повышение зарплаты в двух регионах в среднем на 20% перенесено с 2020 года на 1 ноября 2019 года, сообщил ТАСС в среду руководитель макрорегиона Северо-Запад "Почты России" Дмитрий Серебренников.

"Заработная плата работников отделений почтовой связи в Петербурге и Ленобласти повысится в среднем на 20% [с 1 ноября]. Наша цель - довести уровень заработных плат до уровня среднерыночных по сопоставимым профессиям и значительно улучшить их условия труда", - сказал Серебренников.

В течение полутора лет компания планирует довести уровень оплаты труда работников отделений почтовой связи по сопоставимым профессиям по всей стране. На повышение доходов сотрудников в этот период будет направлено 11,5 млрд рублей собственных средств предприятия. Всего программа повышения зарплат затронет почти 224 тыс. почтовых работников.

В "Почту России" макрорегиона Северо-Запад входит 10 управлений федеральной почтовой связи, более 3,5 тыс. отделений почтовой связи, 60 почтамтов. Совокупный штат компании в Северо-Западном федеральном округе составляет 33 тыс. человек.