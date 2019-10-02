Трутнев сообщил о нарушении сроков строительства части объектов в Комсомольске-на-Амуре

ТАСС, 2 октября. Строительство ряда объектов, предусмотренное планом комплексного социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, идет с нарушением сроков. Об этом сообщил в среду на совещании в городе вице-премьер, полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

"На сегодняшний день выполнена значительная часть организационных мероприятий, особенно связанных с социальным развитием. Что касается строительства объектов инфраструктуры, ситуация выглядит значительно хуже. Часть из объектов сегодня строится с нарушением графика", - сказал Трутнев.

Также он уточнил, что сейчас в Комсомольске-на Амуре завершена реконструкция драматического театра, инженерной школы и еще двух объектов. Общая стоимость работ составила 1,6 млрд рублей. Значительная часть объектов по плану комплексного развития должна быть построена в 2020 году.

Проблемы с документацией

По словам Трутнева, проектно-сметная документация разработана с нарушениями на 20 объектах Комсомольска-на-Амуре.

"В рамках плана должно быть построено 24 объекта, по 20 есть проблемы, связанные с конкурсами, с разработкой проектно-сметной документации, с началом строительства, с изменением проектно-сметной документации", - сказал вице-премьер.

Трутнев уточнил, что 19 из этих объектов находятся под ответственностью главы Хабаровского края Сергея Фургала. "Попросил [губернатора] взять эту работу под личный контроль, разобраться, чтобы больше этого не повторялось", - сказал он.

В апреле 2016 года по поручению президента РФ Владимира Путина был утвержден план комплексного социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре до 2025 года. Планом предусмотрено строительство 30 объектов городской инфраструктуры, 34 организационных мероприятия, направленных на социально-экономическое развитие города. Общий объем финансирования плана составляет 41 млрд рублей, в том числе 27, 2 млрд федеральных средств, 7,7 млрд - средства Хабаровского края и 6 млрд - внебюджетных средств.

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