Новак: министры стран ОПЕК+ обсудят ситуацию со спросом и предложением на рынке нефти

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Министры стран ОПЕК+ обсудят в ходе Российской энергетической недели (РЭН) ситуацию со спросом и предложением на рынке нефти, сообщил журналистам в кулуарах РЭН глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Мы для этого здесь и собираемся. Конечно же, мы обсудим и ситуацию со спросом и предложением", - сказал он.

Новак в опубликованной в среду в журнале "Энергетическая политика" статье отметил, что прирост спроса на нефть в 2020 году составит 1,4 млн баррелей в сутки по сравнению с 2019 годом. В этом году спрос был ослаблен торговыми войнами, и суточный прирост составил всего 1 млн баррелей. По мнению министра, рост спроса на нефть в 2020 году восстановится.

В статье также говорится, что дополнительные доходы бюджета России от реализации соглашения о продлении сделки ОПЕК+ составят в 2019 году 2 трлн рублей.

"В июле 2019 года было принято решение о продлении действия соглашения об ограничении добычи нефти в формате ОПЕК+ до 1 апреля 2020 года. В результате за текущий год дополнительные доходы бюджета составят порядка 2 трлн рублей", - сообщил Новак.

Страны ОПЕК+ (24 страны - экспортера нефти, в том числе Россия) согласованно управляют добычей с 2017 года. Действующая до конца первого квартала 2020 года договоренность предполагает общее сокращение добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки к уровню октября 2018 года, из которых на страны ОПЕК приходится 812 тыс. баррелей в сутки и 383 тыс. баррелей - на страны "не ОПЕК".

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