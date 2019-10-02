Трутнев: закон о контрактной системе в госзакупках нуждается в корректировке

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, 2 октября. /ТАСС/. Закон о контрактной системе в области госзакупок (ФЗ №44), по которому в том числе определяются подрядчики для строительства объектов плана развития Комсомольска-на-Амуре, нуждается в корректировке. Такое мнение высказал в среду журналистам вице-премьер, полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев по итогам совещания о реализации долгосрочного плана развития Комсомольска-на-Амуре и о строительстве дамб.

"Процедуру отбора подрядчиков точно можно совершенствовать, как любой процесс в жизни <...> Можно ли там что-то подкрутить [в процедуре]? Можно, наверное, закон сделан достаточно жестко, он сделан для того, чтобы коррупции было как можно меньше. Но в то же самое время у него есть и изъян, мы об этом хорошо знаем в правительстве, пытаемся сейчас разработать, скажем так, предложения по улучшению этого законодательства", - сказал Трутнев, комментируя ситуацию, когда подрядчики по ФЗ №44 выигрывают с понижением стоимости работ, что в том числе приводит к нарушению сроков строительства.

В апреле 2016 года по поручению президента РФ Владимира Путина был утвержден план комплексного социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре до 2025 года. Планом предусмотрено строительство 30 объектов городской инфраструктуры, 34 организационных мероприятия, направленных на социально-экономическое развитие города. Общий объем финансирования плана составляет 41 млрд рублей, в том числе 27, 2 млрд рублей федеральных средств, 7,7 млрд рублей - средства Хабаровского края и 6 млрд рублей - внебюджетные средства.

Ранее в среду Трутнев отметил, что сроки строительства ряда объектов этого плана нарушены. В частности, проектно-сметная документация по 20 объектам разработана с недочетами.