FT: Huawei приобрела долю в британской компании Oxford Sciences Innovation

ТАСС, 2 октября. Китайская корпорация Huawei приобрела долю в британской компании Oxford Sciences Innovation (OSI), которая занимается инвестированием в научные исследования. Об этом в среду сообщила газета Financial Times.

По данным издания, сделка была осуществлена в июле Huawei Technologies Cooperatief, нидерландской "дочкой" китайского телекоммуникационного гиганта. Тогда Huawei выкупила акции на £4,1 млн ($5 млн) за предыдущий год, что равно 0,7% в долевом выражении. Как отмечает газета, покупка акций британского фонда даст китайской корпорации представление о портфельных компаниях OSI и интеллектуальной собственности.

Оксфордский университет ранее разорвал связи с Huawei, заявив, что больше не будет принимать от нее средства на осуществление научных исследований. Пресс-секретарь одного из ведущих британских вузов заявил, что университет принял решение в связи "поднятыми общественностью опасениями вокруг партнерства Великобритании с Huawei".

Британское правительство планировало заключить с Huawei контракт на поставку оборудования для сетей пятого поколения 5G, однако после того как компания оказалась в центре скандала, связанного с техническим шпионажем и сбором секретных данных с помощью своего оборудования, власти Соединенного Королевства решили взять паузу в этом вопросе. Газета The Daily Telegraph в апреле информировала о том, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй одобрила участие Huawei в создании сети мобильной связи 5G, несмотря на предупреждение США о возможной угрозе для национальной безопасности. По информации издания, Совет национальной безопасности Великобритании, который заседал под руководством британского премьера, согласился предоставить Huawei ограниченный доступ к национальной телекоммуникационной системе, в том числе к антенной системе и другой "непрофильной" инфраструктуре.

Корпорация Huawei была основана в 1987 году. Она производит телекоммуникационное оборудование, а также потребительские устройства, смартфоны. Продукты и сервисы компании доступны более чем в 170 государствах.