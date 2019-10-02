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Курс доллара на Мосбирже вырос до 65,38 рубля

Курс евро поднялся до 71,41 рубля

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 11 копеек и составил 65,38 рубля.

Курс евро поднялся на 2 копейки, до 71,41 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи на открытии торгов уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 0,07% и составил 2756,77 пункта.

Индекс РТС опустился на 0,03%, до отметки в 1328,92 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

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