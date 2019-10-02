В Москве зафиксирован пик спроса на аренду городских земельных участков с 2014 года

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Власти Москвы за девять месяцев текущего года зафиксировали самый высокий с 2014 года спрос на городских аукционах за право аренды земельных участков, сообщил ТАСС в среду заммэра Москвы Владимир Ефимов, опираясь на статистику столичного департамента по конкурентной политике.

"Анализ результатов девяти месяцев этого года показывает самые высокие за пять лет показатели по востребованности городских земельных участков - 149 претендентов собрали аукционы по аренде городской земли с начала этого года. Это рекорд за последние пять лет. При этом анализ результатов торгов показывает, что интерес к выставляемым лотам увеличивается из года в год", - сказал Ефимов.

Он уточнил, что, например, за аналогичный период прошлого года в торгах участвовали 53 предпринимателя, а в 2017 - 27 представителей инвестиционного рынка. Всего, по его словам, с начала этого года через городские аукционы реализовано 39 земельных участков. В настоящий момент на инвестиционном портале города доступны 16 участков различного функционального назначения.

По словам главы столичного департамента по конкурентной политике Геннадия Дегтева, вместе с ростом числа участников аукционов возрастает и конкуренция. "Средняя конкуренция на земельных торгах по итогам девяти месяцев этого года - 3,9 участника на лот. Годом ранее эта цифра была меньше - в среднем 1,8 претендента на один объект. Во многом такая тенденция объясняется увеличением количества предложений: наряду с небольшими участками под ИЖС город реализует землю под крупные коммерческие проекты - физкультурно-оздоровительные центры, гостиницы, производственные комплексы", - сообщил ТАСС Дегтев.

Он добавил, что немаловажную роль играет информирование потенциальных инвесторов о том или ином объекте на специальных мероприятиях, которые проводятся с участием представителей крупных консалтинговых агентств экспертами рынка недвижимости.

В качестве примера он привел сделки на право аренды земельных участков под строительство спортивных объектов. "По итогам девяти месяцев самая высокая борьба зафиксирована на земельных аукционах среди инвесторов, готовых возводить физкультурно-оздоровительные комплексы. Конкуренция на таких торгах достигала 12 инвесторов на лот. Здесь же зафиксировано и самое высокое превышение стартовых цен аренды", - сказал Дегтев.