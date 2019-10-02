Новак: решение РФ ратифицировать Парижское соглашение не связано с угрозой нефтедобыче

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Россия решила ратифицировать Парижское соглашение по климату не из-за того, что вызванное глобальным потеплением таяние вечной мерзлоты угрожает ее нефтедобыче, а потому что понимает необходимость защищать окружающую среду. Такое мнение выразил в среду глава Минэнерго РФ Александр Новак на форуме "Российская энергетическая неделя".

Россия в Парижском соглашении по климату. Что это даст экологии и предприятиям?

Ранее агентство Bloomberg опубликовало статью, согласно которой именно угроза нефтедобыче стала основной причиной присоединения России к Парижскому соглашению. По данным аналитиков издания, из-за таяния вечной мерзлоты снижается несущая способность фундаментов сооружений в арктической зоне, где расположена значительная часть российских нефтегазовых месторождений.

"Вряд ли это было основным фактором, это вопрос более технологический, который решается при проектировании", - сказал Новак.

Он напомнил, что потепление климата может привести к катастрофическим последствиям, в том числе затоплению значительной части суши. "Об этом нужно думать всему человечеству, меньше всего это нас касается. В большей степени мы думаем в целом [о мире], о Европе в том числе", - добавил российский министр.

Парижское соглашение было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата. Страны пяти континентов тогда условились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой. В июне 2017 года президент США Дональд Трамп заявил о выходе страны из Парижского соглашения. В сентябре 2019 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что правительство одобрило законопроект о ратификации соглашения.