FT: глава британского Минфина отложит объявление экстренного бюджета в связи с Brexit

ТАСС, 2 октября. Министр финансов Великобритании Саджид Джавид отложит, как ожидается, объявление проекта экстренного бюджета из-за неопределенности по вопросу выхода Великобритании из ЕС (Brexit) - по "жесткому" сценарию или с соглашением. Об этом сообщает в среду газета Financial Times.

Глава Минфина, по данным издания, рассматривал ранее возможность представления бюджетного проекта перед планируемым выходом Соединенного Королевства из сообщества 31 октября и даже поручил финансовому ведомству подготовить план срочных экономических мер в исключительно деликатный для британской политики момент. Ранее Джавид заявлял о готовности в случае необходимости "применить весь арсенал экономических мер".

Но теперь министр отказался от этой идеи и отложит выступление до того момента, когда ситуация с условиями выхода прояснится, указывает газета. "Нам следовало перенести дату [объявления проекта бюджета], поскольку приоритетом стало заключение сделки [с ЕС]", - заявил один из информированных источников в министерстве финансов.

По словам официального представителя казначейства, решение о дате обнародования проекта бюджета еще не принято.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из состава сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклоняли проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого между Брюсселем и правительством Терезы Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем - на 31 октября, а премьер-министр была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика.