МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. "Россети" не обсуждали с правительством возможную приватизацию компании, поддерживают допэмиссию, сообщил журналистам глава "Россетей" Павел Ливинский в кулуарах "Российской энергетической недели".

"Нет. Не обсуждали [с правительством]. Мы с приватизацией не согласны, но данного документа нет - это проект документа, где предусматривается, как нам кажется, возможность допэмиссии. Допэмиссия - правильное мероприятие, но после того, когда будут приняты наши законодательные инициативы, обеспечена прозрачная дивидендная политика, принятие стратегии, опционной программы - они все уже внесены в сентябре в Министерство энергетики", - сказал он, комментируя вопрос о включении компании в прогнозный план приватизации до 2022 года

Ранее сообщалось, что проект новой программы приватизации предполагает продажу до 2022 года части госпакетов "Россетей", "Русгидро", "Совкомфлота", "Транснефти", "Ростелекома" и ОЗК. Это следует из материалов к проекту бюджета РФ, внесенному в Госдуму.

Проект программы приватизации представлен в правительство РФ письмом Минэкономразвития от 3 сентября.

Основным акционером "Россетей" является Российская Федерация. Пакетом акций в 88% от уставного капитала управляет Росимущество. Компания "Прогрессивные инвестиционные идеи" владеет 2,63% акций, Gazprom Finance - 1,28%. Уставный капитал "Россетей" составляет 200,903 млрд рублей. Он состоит из 198 млрд 827 млн 865,141 тыс. обыкновенных акций и 2 млрд 75 млн 149,384 тыс. привилегированных акций номиналом каждая 1 рубль.